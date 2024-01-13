محامية شهيرة تشن هجوماً على مسلسل غادة عادل الجديد

شنّت المحامية والناشطة الحقوقية الشهيرة نهاد أبو القمصان، حملة هجوم حادة ضد مسلسل "حالة خاصة" والذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عادل وتدور أحداثه حول شاب مصاب بالتوحد يعمل في مكتب محاماة تمتلكه غادة.

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ونشرت أبو القمصان على حسابها عبر "تيك توك"، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتحدث عن المسلسل قائلة: "جميل أن يكون في مسلسل بيتكلم عن وجود شاب عنده حالة خاصة بس المكتب ده عايز يتشمع بكل المحامين اللي فيه، يعني أولًا إزاي نجيب صاحبة القضية ونقعدها مع كل المحامين ومنهم المحامين اللي تحت التمرين ونقولها قولي كل أسرارك قدام الكل ونقولها هما دول اللي هيحلولك القضية، دا ضد مهنة المحاماة تمامًا مش في حاجة اسمها خصوصية إزاي أجيب موكل يتكلم عن أسراره قدام شباب لسة بيتعلموا ومتعينوش في المكتب ودا انتهاك شديد لقيم وأخلاق مهنة المحاماة".



وأضافت: "ثانياً خلع إيه اللي بيعملوله تحقيق، ستة بيحققوا في قضية خلع ويصوروا جوز الست ويقولولها هاتي كشف طبي، الكلام دة ممكن يكون بيطبق في انجلترا اللي فيها اقتسام للثروة فكل واحد بيثبت إنه مش هو سبب الطلاق لكن الخلع عندنا الست بتتنازل عن أي حاجة ومش بنقول أسباب أصلًا أما التحقيقات دي في الطلاق للضرر".



وتابعت نهاد أبو القمصان قائلة: "فالمسلسل فيه مشكلة من ناحية أخلاقيات المهنة ومن ناحية الموضوعات المطروحة، فهاتوا محامي يراجع المسلسل".





واكملت: "كمان الجناية اللي المتهم ممكن يأخذ فيها إعدام ولسة بنتناقش فيها وحد يديها برشامة فيها الحل قبل ما تترافع وتقولولي دي أكبر محامية في مصر وهي الصبح بتقول للمحامين إنتوا أكبر عقول وأكبر محامين ومش عارفين توصلوا لحل".

وأضافت أبو القمصان: "وصاحبة المكتب قاعدة مع الستة المتدربين اللي لسة بتختبرهم مش حتى دول تحت التمرين والست أفراد معاهم قضية واحدة، ولا المحامي المتحرش هل في محامي ممكن يتجرأ على أستاذته ويتكلم معاها بالطريقة دي".



وتابعت: "حرام تدمروا ثقافة المجتمع القانونية دا إحنا بنقعد سنين نبني الوعي القانوني وكمان موكلة تيجي لمحامية تقولها أنا هربانة من البوليس فتكلم المباحث تسلمها هي فين نقابة المحامين من الكلام دا".



واختتمت حديثها قائلة: "أنا اتفرجت على أربع حلقات وقلبي مش جايبني دة مفيش منظومة أخلاق ولا قواعد مهنية ولا قانون".