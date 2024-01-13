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المرأة

رانيا يوسف تكشف عن خضوعها لعملية جراحية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-01-2024 | 16:10
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 كشفت الفنانة رانيا يوسف، طبيعة العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخراً، حيث أكدت أنها لا علاقة لها بما تم تداوله عن أنها أجرت عملية تجميل.

 

وطمأنت رانيا جمهورها على حالتها الصحية قائلة: "الحمد لله كان عندي مشكلة صحية وعملت العملية وعدت على خير الحمد لله، ودلوقتي أنا كويسة جدًا الحمد لله".

 

وتابعت: "مش عملية تجميل ومالهاش دخل بعمليات التجميل خالص، والحمد لله عدت على خير وبشكر كل الجمهور لسؤالهم عني".

 

وكانت رانيا يوسف قد أعلنت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" عن دخول ابنتها نانسي عالم التمثيل، من خلال أحدث أعمالها الدرامية حكاية "مجنون ليلى" من مسلسل "فوبيا".

( لها)
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