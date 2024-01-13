إشارات الجسد تخبرك بكذب زوجك عليكِ.. اكتشفيه

لسوء الحظ لا توجد خدعة سحرية يمكنك استخدامها لمعرفة متى يكذب الشخص أو ما إذا كان يخفي شيئًا أم لا، ولكن إذا انتبهت لبعض أدلة لغة الجسد ، فيمكنك الاقتراب من الحقيقة بشكل سريع فهناك عدة إشارات تساعدك على أن شريك حياتك يخفي عليكِ شيئًا.

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علامات الضغط

انتبهي إذا ما كانت تظهر عليه علامات الضغط، مثل جفاف الفم أكثر من اللازم، وزيادة معدل بلع الريق، وكذلك تلاحظ زيادة في معدل الرمش، وصعوبة في التنفس، ولعق متكرر للشفاه من حين لآخر.

قلة الابتسامة وكثرة التأفف

تشعر الزوجة أن زوجها أصبح صعب الإرضاء، وأن أبسط الأشياء التي كانت تسعده أصبح لا يرضي عنها ولا يهتم بها، وكذلك تراه يركز علي أخطاءها ويسعي أحياناً لأن يتصيد لها الأخطاء، وهذا بسبب الشعور بالذنب فتلاحظ عليه أنه أصبح قليل التبسم داخل البيت وأمامها تحديداً، وإن ابتسم فتكون علي الأغلب ابتسامته زائفة، ويصبح كثير التأفف ليعبر عن عدم رضاه عن أي شيء.

إشارات الهروب

حين تجلس المرأة للتحدث معه ستلاحظ عليه عدة إشارات تعبر لها عن رغبته في الهروب من أمامها أو من الحديث معها مثل خفض العين للأرض، والتي تعبر أيضاً عن الشعور بالذنب، أو إبعاد عينيه عنها، والتي تعبر أيضاً عن عدم الاهتمام بها، أو تغطية الوجه، والتي تعبر أيضاً عن عدم الرغبة في رؤيتها.

الصمت قبل الرد

تلاحظ الزوجة هنا أنها بعد سؤاله عن بعض خصوصياته يصمت كثيراً وبشكل ملحوظ قبل الرد عليها غالبًا ما يكون يفكر في كذبة، فلو أراد أن يجيبها بصدق سيرد عليها بالحقيقة بشكل تلقائي لا يحتاج للصمت والتفكير ربما هنا تلاحظ عليه ظهور إشارات تعبر عن القلق والتوتر أثناء الرد عليها.