بفستان رائع... يارا تبهر الجمهور بجمالها وأنوثتها

تألقت الفنانة اللبنانية يارا باخر ظهور لها على الجمهور، وظهرت بإطلالة راقية ومميزة،حيث كانت ترتدي فستاناً طويلاً وواسعاً باللون الزهري الفاتح من دون أكمام مزيت بالورود اللامعة، وإعتمدت تسريحة ربطت فيها شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها.

وكانت طرحت يارا منذ أشهر، أغنية "مش بمزاجك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وصوّرت يارا الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وقد جرى التركيز في الكليب، الذي حمل توقيع المخرج ريشا سركيس، على شفتي يارا، التي نراها تضع ألواناً مختلفة خلاله، وفي ختامه يظهر وجهها مع أحمر شفاء باللون البرونزي وعليه حبات من الستراس لمّاعة.