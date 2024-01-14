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المرأة

نجمة عالمية تطل بفستان نجوى كرم... مَن الأجمل؟

Lebanon 24
14-01-2024 | 04:30
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اختارت النجمة الأميركية جانيل جيمس فستاناً مميزاً خلال مشاركتها في الحفل الـ81 لتوزيع جوائز "غولدن غلوب" لعام 2024 لكن فستانها هذا كانت قد ارتدته منذ أشهر الفنانة اللبنانية نجوى كرم في إحدى حفلاتها في دبي.
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الفستان مصنوع من المخمل الأسود بقصة الكتف الواحدة الا ان نجوى اعتمدته من دون هذه القصة، وهو في الاصل مع فتحة طويلة كانت قد أغلقتها نجوى، ومزوّد بأكمام طويلة من الساتان باللون الأخضر الكموني، ويحمل توقيع مصمّم الأزياء kjmoody.


الجمهور عبر عن اعجابه بالفستان لكن كثر فضلوا النسخة التي ظهرت فيها نجوى لان الاكمام المنفوخة ليس بحاجة الى قصة الكتف الواحد كم اعتماد نجوى الفستان من دون فتحة جعله أجمل.
 
 
 
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