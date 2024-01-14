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المرأة
توقيف مذيعة وإحالتها إلى المحاكمة... إليكم ما ضُبِطَ بحوزتها (صورة)
Lebanon 24
14-01-2024
|
05:41
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قررت النيابة المصرية إحالة إنجي حمادة التي سبق أن ألقي القبض عليها بتهمة نشر فيديوهات مخلة إلى محكمة الجنايات بعد أن ضبطتها السلطات وبحوزتها مخدر الترامادول.
وعملت المتهمة كمقدمة برامج مدفوعة في إحدى الفضائيات الخاصة، حيث تقوم بشراء مساحات من الهواء وتُقدّم خلالها برنامجها، ولا تنتمي لأي جهة أو نقابة إعلامية معترف بها في مصر. (العربية)
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