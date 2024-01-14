Advertisement

المرأة

توقيف مذيعة وإحالتها إلى المحاكمة... إليكم ما ضُبِطَ بحوزتها (صورة)

Lebanon 24
14-01-2024 | 05:41
A-
A+
Doc-P-1152398-638408334596232451.jpg
Doc-P-1152398-638408334596232451.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت النيابة المصرية إحالة إنجي حمادة التي سبق أن ألقي القبض عليها بتهمة نشر فيديوهات مخلة إلى محكمة الجنايات بعد أن ضبطتها السلطات وبحوزتها مخدر الترامادول.

وعملت المتهمة كمقدمة برامج مدفوعة في إحدى الفضائيات الخاصة، حيث تقوم بشراء مساحات من الهواء وتُقدّم خلالها برنامجها، ولا تنتمي لأي جهة أو نقابة إعلامية معترف بها في مصر. (العربية)
Advertisement
 
 
إنجي حمادة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:42 | 2024-01-14
04:30 | 2024-01-14
03:11 | 2024-01-14
00:46 | 2024-01-14
23:00 | 2024-01-13
16:10 | 2024-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24