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المرأة

خطوات للعناية بالحاجبين

Lebanon 24
14-01-2024 | 16:00
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تعدّ الحواجب أحد أنواع هوس الجمال لدى النساء، ولهذا إليكِ بعض خطوات العناية بالحاجبين:


تمشيط الحاجبين

مشطي الحاجبين كل يوم. فإن تنظيف الحاجبين يحفّز نمو الشعر ويجعلهما يبدوان أنيقين أيضاً.


التقشير
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قومي بتقشير حاجبيك في روتين العناية بالبشرة الخاص بك لأن الشوائب يمكن أن تحبسها أيضاً. يمكن أن يؤدي وضع المكياج أيضاً إلى إتلاف الحاجبين وتجفيفهما.


عدم المبالغة في تنظيف الحاجبين

لا تبالغي في تنظيف ونتف الحاجبين بالشمع أو الخيط أو ملقط الحواجب. قومي بإزالة الشعر غير المرغوب فيه فقط، وحافظي على سماكة حاجبيك لأن الحواجب الكثيفة هي ما نهدف إليه.


ترطيب الحاجبين

نعم، يجب ترطيب الحاجبين، لأنه يساعد على تنعيم الشعر واستعادة لمعانه الطبيعي وحماية الشعر من الأضرار اليومية. زيت جوز الهند رائع لترطيب الشعر. يمكنك استخدام الزيت 3 مرات في الأسبوع، ووضعه على بشرة وحواجب نظيفة. استخدمي ريشة نظيفة للحاجبين لوضع الزيت وتركه ساعة تقريباً ثم إزالته بالماء الدافئ.


سيروم تعزيز الحاجبين

استخدمي سيروم تعزيز الحاجبين. إذا كنت تحاولين الحصول على حاجبين أكثر امتلاءً، فإن السيروم هو صديقك الذي يحتوي على مستخلصات نباتية يرطب الحواجب ويدعم نموّها. للاستخدام، ما عليك سوى تمرير نقطة من السيروم على حاجبيك مرتين يومياً، صباحاً ومساءً، بعد تنظيف وجهك.


عدم المبالغة باستخدام قلم تحديد الحواجب

صحيح أن قلم تحديد حاجبيك يساعدك على رسم شكلهما بطريقة سهلة، ولكن لذلك القلم سلبيات أبرزها تسكير مسام الشعر. لذلك لا تستعملي القلم إلا في الحالات الضرورية، كي يبقى الحاجبان يتنفسان بطريقة صحيحة. (فوشيا)
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