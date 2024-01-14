ما الفرق بين التونر وماء ميسيلار؟

يُعتبر التونر وماء ميسيلار من منتجات العناية بالبشرة، التي تخدم أغراضاً مختلفة في روتين العناية بالبشرة.

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ما الذي يجب معرفته عن التونر؟التونر هو منتج للعناية بالبشرة، يستخدم عادةً بعد التنظيف، وقبل وضع المرطب أو منتجات العناية بالبشرة الأخرى. إنه مصمم للمساعدة على موازنة درجة حموضة البشرة (مستويات الأس الهيدروجيني) للبشرة بعد التنظيف؛ إذ يساعد على إزالة أي آثار متبقية من الزيت أو الأوساخ أو المكياج، التي ربما لم تتم إزالتها أثناء عملية التنظيف، وإعداد البشرة للمنتجات اللاحقة. يأتي التونر في تركيبات مختلفة، بما في ذلك أشكال السائل والهلام.غالباً ما يحتوي التونر على الماء، بالإضافة إلى مكونات إضافية؛ مثل مضادات الأكسدة والمرطبات والأدوية القابضة. قد تحتوي بعض أنواع التونر أيضاً على عوامل تقشير؛ مثل أحماض ألفا هيدروكسي (أحماض ألفا هيدروكسي) أو أحماض بيتا هيدروكسي (أحماض ألفا هيدروكسي).طريقة الاستخدام:يتم تطبيق التونر باستخدام قطعة قطنية، أو عن طريق تربيت المنتج برفق على الجلد، بعد التطهير وقبل تطبيق منتجات العناية بالبشرة؛ كالأمصال أو المرطبات.سيعجبك أيضاً، الاطلاع على كيفية تطبيق التونر حسب نوع بشرتك: أهم النصائح للاستفادة منهما الذي يجب معرفته عن ماء ميسيلار؟ماء ميسيلار هو منتج للعناية بالبشرة، اكتسب استخداماً واسع النطاق؛ لخصائصه المنظفة اللطيفة والفعالة. يتكوّن من ماء نقي ومكونات مرطبة ومزيلات – جزيئات زيت صغيرة معلقة في الماء- تجذب هذه المزيلات الأوساخ والزيوت والمكياج وتلتقطها، مما يساعد على تنظيف البشرة دون الحاجة إلى فرك قاسٍ.