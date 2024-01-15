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المرأة

كارول سماحة بلباس مدبرة منزل... ومفاجأة تحضرها لجمهورها

Lebanon 24
15-01-2024 | 00:20
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شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صور من كواليس أحدث أعمالها المنتظرة وهي أغنية بتحمل إسم "بوسة" وذلك عبر حسابها الخاص، وظهرت كارول بملابس مدبرة منزل، وحمست الجمهور من خلال هذا المنشور حيث علقت بالقول: "قريباً"، إلا أنها لم تحدد موعد الطرح.
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وفي وقت سابق، شاركت كارول منشور على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي عبارة عن رموز لثلاث قبلات بالاضافة الى كلمة "قريبا" وتفاعل الجمهور مع هذا المنشور الذي لم تكشف فيه اي تفاصيل وعلق المحبين مشيرين الى حماستهم لمعرفة ما تخبئه كارول لمحبيها فكتب أحدهم: " بكفي تشوقينا زيادة وانا شوق زيادة بطل صرت اعد وما بعرف قديش بدي اعد... الي بعرفو اني متشوقة على نار...".
 

 
 
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