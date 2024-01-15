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المرأة

شبيهة جورجينا رودريغيز بتصرف غير متوقع... اليكم ما فعلته

Lebanon 24
15-01-2024 | 03:26
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فاجأت مشهورة مواقع التواصل السعودية ريما العنزي الجمهور بنشرها فيديو تظهر فيه وهي تقلّد جورجينا رودريغيز عارضة الأزياء العالمية ووالدة أبناء نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، ولاقى هذا الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور على مواقع التواصل، ولكن البعض انتقدها وأشار الى انها تجردت من شخصيتها.
 
على صعيد آخر أحدثت ريما العنزي وهي شبيهة عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، جدلاً كبيراً بين الجمهور، بعد قولها إن شهرتها وصلت إلى العالمية.
وكتبت ريما العنزي على حسابها الخاص: "شهرتي عالمية حتى الاجانب صاروا يعرفوني".
 
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