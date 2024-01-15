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المرأة
الممثلة المعروفة تتحدث عن سبب طلاقها.. وهذا ما قالته عن اعتزالها
Lebanon 24
15-01-2024
|
10:48
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تحدثت الممثلة إيناس مكي عن حياتها المهنية والشخصية، وأكدت أنها خاضت تجربة زواج لم تستمر طويلاً.
وخلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس"، تحدثت مكي عن طلاقها، وقالت: "سبب انفصالي أنني لم أستطع التكيّف مع ظروف الزواج، والارتباط سبّب لي قلقاً، والأهم في أي الزواج هو المودة والرحمة، وأنا حالياً بحالة جيدة ولا أفكر في الزواج مجدداً، وأترك الأمر لوقته".
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وأضافت: "أنا لا أعاني الوحدة في حياتي وأعشق تربية الكلاب وهي كائنات وفيّة، ولدي كلبان وهما قريبان من قلبي، كما أعشق الخيول، وعندما أذهب الى الإسطبل أشعر بسعادة كبيرة".
وكشفت إيناس مكي عن أصعب موقف عاشته في حياتها وهو إصابتها بضعف في المناعة، إذ قالت: "لم أعتذر عن أي عمل فني ولم أندم على تصوير أي مشهد، وأعتقد أنني أخطأت في حق نفسي ولم أخطئ في حق أحد، ويجب أن أتخلص من صفة أنني أصدّق الناس، وأن أقلّل من التفكير، وأتوقف عن الريجيم".
وأردفت بالقول: "من أبرز صفاتي أنني شخصية مختلفة، وأعاني فوبيا من الأماكن المغلقة والزواحف، ولا أقبل أن يمسّ أحد بكرامتي، ولن أفكّر أبداً في الاعتزال". (لها)
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