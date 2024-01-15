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المرأة

طرق الحفاظ على الحقائب الجلدية

Lebanon 24
15-01-2024 | 23:00
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تهتم الفتيات كثيرًا بالعناية الكاملة لجميع أغراضهم، ومن بين تلك الأغراض الحقائب الجلد المكملة لإطلالتهن المميزة، ومن خلال ذلك يبحثن دائمًا عن طرق الاهتمام بالحقائب الجلدية وبقائها لامعة وجديدة>

 توجد 5 طرق للاهتمام بالحقائب الجلدية وهي:

 

العناية بالحقائب

تشمل العناية بالحقائب حمايتها من ظهور علامات التشقق أو الجفاف، بوضع قطرات من منظف الجلود على قطعة قماش ثم تلمع بها حقيبتك، مرة واحده شهريا مما يطيل عمرها ويحفظها من ظهور التشقق عليها سريعا، والحقائب المصنوعة من الجلد لا تغسل بالماء، وفي حين تعرضها للماء قومي بتجفيفها بقطعة قماش وتركها تجف دون تعرضها للشمس.

 

حفظ الحقائب

الجلد ليس مقاوم للماء، فهو يمتص المطر إذا سقط عليها وأيضا الرطوبة إذا قمتِ بوضعها في مكان رطب مما يجعلها تتعفن بسهولة ويظهر عليها بقع سوداء، أو تتشقق إذا تعرضت للشمس، ولتجنب هذا قومي بحفظها بوضع مادة شمع العسل عليها، لحميتها من تأثير تلك العوامل عليها.

 
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تجنب الأشياء الثقيلة

لضمان حالة الحقيبة كما هي تجنب وضع الأشياء الثقيلة داخلها مما تؤثر على شكلها وتجعلها تتمدد بشكل وتتلف بشكل أسرع.

 

تنظيم الحقيبة

إذا كنت تحتفظي بأقلام الحبر و منتجات الشعر أو البشرة وأدوات المكياج داخل الحقيبة، فقومي بوضعها في أكياس قوية ومنفصلة قبل وضعها داخل الحقيبة، لتكون الحقيبة أكثر نظاما وأقل تعرضا للتلف.

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