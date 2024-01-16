فنانة شهيرة تعتزل الغناء... وهؤلاء النجوم يساندونها

تقدم الفنانة ليلى علوي شخصية مطربة تعتزل الغناء، في فيلم "مقسوم" الذي بدأت عروضه في دور السينما المصرية، وأقام صناعه عرضاً احتفالياً خاصاً حضره مجموعة من نجوم الفن المصري، قبل بداية عروضه العربية اعتباراً من يوم الخميس 18 كانون الثاني.

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وتدور حكاية الفيلم، في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، حيث تظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء، بعد أن أسست فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في سنوات التسعينيات، وحقنن نجاحاً كبيراً، حيث يستعدن ذكرياتهن مع أنفسهن وجمهورهن وعلاقتهن القديمة.

والفيلم من بطولة: ليلى علوي، وشيرين رضا، وسماء إبراهيم، وسارة عبد الرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

وكان البرومو الدعائي للفيلم، قد نال ردود فعل ايجابية ومشاهدات تجاوزت خمسة ملايين مشاهدة، على كافة منصات التواصل الاجتماعي، وظهر خلال التريلر الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف، مثل: السيناريست تامر حبيب، والنجم محمد ممدوح، والنجمة ثراء جبيل، والمخرج الكبير هاني خليفة.

وتم الاحتفال بعرض الفيلم، على أنغام أغنية "قلبي يا محتاس" الأغنية الدعائية للفيلم، بحضور النجمة إلهام شاهين والنجم اسلام ابراهيم.