هكذا علقت طليقة عمرو دياب على ألبومه الجديد!

أجرت الفنانة شيرين رضا، حواراً تلفزيونياً لبرنامج "عرب وود"، تحدثت فيه عن أحدث أعمالها الفنية مسلسل "وبينا ميعاد".

ووجهت لها المذيعة سؤالاً حول تقييمها لألبوم زوجها السابق عمرو دياب الجديد، وقالت شيرين رضا إنها لم تتمكن من الاستماع للألبوم حتى الآن لكنها سمعت ردود فعل إيجابية عنه.

Advertisement

وقالت شيرين رضا في لقاء مع "عرب وود" إنها لم تتمكن من الاستماع للألبوم بسبب انشغالها في التصوير مضيفة: "أنا لسة مخلصة تصوير مسلسل "وبينا ميعاد 2" وضهري بيوجعني وبعمل علاج طبيعي كل يوم معنديش وقت إني اتنفس، سمعت أنه ألبوم حلو وهسمعه بس يبقى عندي فرصة".

وعن تقديمها جزء ثاني من المسلسل قالت شيرين رضا: "الجزء التاني بيبقى حاجة تخوف بس لما بيكون في قصة حلوة والناس بتحبها، إحنا عندنا 10 قصص لأننا عيلة فيها 10 أشخاص غير باقي الأبطال، وهاني كمال كتب الجزء التاني أحلى من الأولاني عشان كدة كلنا كنا متحمسين".

وبدأ عرض الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" عبر قناة dmc، كما يعرض عبر منصة watch it قبل العرض على التليفزيون بيوم.