بعد أن صحّ توقّعها.. هكذا علّقت ليلى عبداللطيف على انفصال ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي

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بعد أن صحّ التوقّع الذي أطلقته خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف مع بداية العام الجديد بشأن انفصالهما النجمين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، قالت عبد اللطيف: "للأسف حدث التوقع، كنت أتمنى ألا يحدث".وأكتفت بهذا التعليق لمجلة "سيدتي"، رافضة الإدلاء بأية تصريحات إضافية حول الموضوع.