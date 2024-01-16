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المرأة

بعد أن صحّ توقّعها.. هكذا علّقت ليلى عبداللطيف على انفصال ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي

Lebanon 24
16-01-2024 | 13:34
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بعد أن صحّ التوقّع الذي أطلقته خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف مع بداية العام الجديد بشأن انفصالهما النجمين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، قالت عبد اللطيف: "للأسف حدث التوقع، كنت أتمنى ألا يحدث".


وأكتفت بهذا التعليق لمجلة "سيدتي"، رافضة الإدلاء بأية تصريحات إضافية حول الموضوع.
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