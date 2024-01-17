Advertisement

المرأة

ريهام حجاج ترد على اخبار شماتتها بطلاق ياسمين عبد العزيز

Lebanon 24
17-01-2024 | 03:05
A-
A+
Doc-P-1153502-638410829331694316.jpeg
Doc-P-1153502-638410829331694316.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منذ إعلان الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن طلاقها من الفنان أحمد العوضي، وباتت تلك القصة تتصدر محركات البحث.
لكن المفاجئ هو ما تم تداوله، عن تعليق الفنانة ريهام حجاج على ما جرى بين العوضي وياسمين عبدالعزيز، خاصة أن ريهام متزوجة من محمد حلاوة الزوج السابق لياسمين عبد العزيز.
Advertisement
البعض أشار إلى كون ريهام حجاج نشرت عبر خاصية القصص المصورة لتقول "أسعد يوم في حياتي"، قبل أن تتراجع وتحذف المنشور.

تلك الشائعة التي قررت ريهام حجاج أن ترد عليها بقوة، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، مؤكدة أنها قررت أن ترد هذه المرة، رغم الافتراءات التي تطالها منذ 6 سنوات، لكنها لم تكن ترد.

ريهام وصفت ما قيل عنها بأنه "سخافات" و قلة احترام وقلة دين، حيث لم تستعمل هاتفها لـ7 ساعات متصلة، وفوجئت بالبعض يلفق لها قصة مزيفة.
الفنانة المصرية نفت الواقعة المنسوبة إليها، وأكدت على أنها لن تصمت تجاه أية شائعات تتحدث عنها، ووصفت الصفحات التي قامت بهذا الفعل بكونها رخيصة تبحث عن الفتنة والوقيعة بين الناس.
وأحدثت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صدمة كبيرة بأوساط متابعيها ومحبيها، بعد ساعات من احتفالها بعيد ميلادها، حيث أعلنت طلاقها هي وزوجها الفنان أحمد العوضي، رغم احتفال الأخير بعيد ميلادها قبل ساعات قليلة وتوجيهه رسالة رومانسية لها.
ياسمين نشرت الخبر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت قائلةً "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".
من جانبه، أكد العوضي الخبر عبر منشور على حسابه في "فيسبوك". هذا وما زالت رسالة وصورة احتفاله بعيد ميلاد زوجته منشورة على حساباته. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:52 | 2024-01-17
03:40 | 2024-01-17
01:55 | 2024-01-17
00:30 | 2024-01-17
23:00 | 2024-01-16
13:34 | 2024-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24