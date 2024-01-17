مارلين مونرو قريباً في دبي!

يستعدّ متحف الشمع مدام توسو دبي، لاستقبال مجسم شمعي مذهل لأيقونة السينما العالمية "مارلين مونرو، مقدماً في الوقت نفسه باقة رائعة من الخصومات والهدايا الحصرية بانتظار زوار مدام توسو الكرام احتفالًا بأحدث مجسم شمعي؛ الذي يتزامن إطلاقه مع شهر فبراير المُميز باحتفالات عيد الحب.

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عن مارلين مونور

وُلدت أيقونة الجمال "مارلين مونرو"، واسمها الحقيقي "نورما جين مورتنسون"، في 1 يونيو عام 1926، وكانت ممثلة، عارضة أزياء، ومغنية أمريكية استثنائية، ذاع صيتها بفضل أدوارها التي تُجسد شخصية المرأة الشقراء الحسناء، ومع تميُزها بأسلوب ساحر خاص بها، سطع نجم "مارلين" في عالم الأضواء والشهرة لتصبح واحدة من أبرز الممثلات في الخمسينيات. تصدرت "مارلين" قائمة الممثلات الأعلى أجرًا على مدار 10 أعوام فقط، ومع ذلك حققت أفلامها إيرادات مذهلة بلغت 200 مليون دولار بحلول عام 1962، وبعد مرور أكثر من نصف قرن مازال تأثيرها ممتدًا حتى اليوم باعتبارها من الأيقونات الخالدة ضمن الثقافة الشعبية.

مارلين مونرو في متحف الشمع

تتألق الشخصية الشمعية للفنانة العالمية "مارلين مونرو" بفستان أحمر لامع مأخوذ من فيلم "الرجال يفضلون الشقراوات" الصادر عام 1953. لفتت "مارلين مونرو" الأنظار بفضل جمالها الأخّاذ ومظهرها الجذاب الذي تطور فور انطلاق مسيرتها الفنية؛ إذ كانت تعتمد إطلالات غير مسبوقة تحمل بصمتها الخاصة عبر التزيّن بألوان مساحيق التجميل الأكثر جرأة في مختلف المناسبات، بدءًا من الظهور على الشاشة وحتى الحفلات غير الرسمية في المنزل، فضلًا عن تصفيفات الشعر المختلفة التي امتازت بتموجات شعرها الأشقر. تعكس إطلالة المجسم الشمعي الخاص بها شخصيتها المُتميزة، مع الشعر الأشقر المموج، وأحمر الشفاه القرمزي، والرموش الطويلة الكثيفة.

وينضم المجسم الأحدث لشخصية "مارلين مونرو" في منطقة الأفلام إلى نخبة من ألمع النجوم، بما في ذلك "أودري هيبورن"، "جينيفر لورانس"، و"توم كروز". تضُم الوجهة الترفيهية الاستثنائية مدام توسو دبي 5 مناطق رئيسية أخرى، بما في ذلك القادة والعائلة المالكة، الموضة، بوليوود، الرياضة، والحفل الموسيقي لنجوم الصف الأول.

وقد أطلقت وجهة الأضواء والشهرة الأكثر جاذبية عروضًا حصرية طوال شهر فبراير تتضمن خصمًا خاصًا بنسبة 20% للزوار، بما في ذلك المجموعات حتى 4 أفراد بالغين، مع ذكر جملة "الألماس هو أفضل صديق للفتاة" عند باب الدخول، ويمكنكم أيضًا تشكيل مجسم شمعي لأيديكم مقابل 25 درهمًا إماراتيًا فقط بدلًا من 40 درهمًا إماراتيًا.



لذا لا تُفوتوا الفرصة لزيارة مدام توسو دبي خلال هذا الشهر لقضاء أمتع الأوقات بصحبة الأصدقاء، أو الاحتفال بعيد الحب مع من تحبون في هذه الوجهة المثالية؛ إذ يمكنكم التقاط أروع الصور التذكارية مع نُخبة من المجسمات الشمعية النابضة بالحياة لأشهر الشخصيات العالمية والمحلية، بما في ذلك "مارلين مونرو"، فضلًا عن استكشاف مُختلف التجارب التفاعلية.