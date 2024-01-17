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المرأة

بعد شائعات ارتباطها برجل أعمال عربي... هكذا بدت نجوى كرم في أول إطلالة لها

Lebanon 24
17-01-2024 | 04:52
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تحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم، حفلاً غنائياً، على هامش إقامة مباريات بطولة كأس الأمم الأسيوية لكرة القدم التي تستضيفها دولة قطر، يوم 1 شباط 2024 على المسرح المكشوف بالحي الثقافي "كتارا".
وأعربت نجوى كرم عن اشتياقها لجمهورها في قطر، وقالت عبر فيديو بثته عبر منصاتها الإلكترونية الرسمية: "في يوم 1 شباط سأتواجد في قطر لإحياء حفل بالمسرح الروماني (المكشوف) في كتارا، كتير اشتقنا".
وتشارك نجوى كرم في الحفل بدعوة من "قطر للسياحة" من خلال تنظيم  شركة "تذكار للإنتاج الفني"، وستقدم باقة من أشهر أغنياتها، إضافة الى مجموعة من أغنيات ألبومها الأخير "كاريزما" الذي حصد النجاح الكبير والملايين من المشاهدات عبر جميع مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي.
ويعد هذا الظهور هو الأول للفنانة اللبنانية بعد شائعات ارتباطها برجل أعمال عربي، والذي كان معها في حفل رأس السنة، وهو الخبر الذي لم تحاول نجوى بعد نفيه أو تأكيده.
من جانب آخر، ستكشف نجوى كرم بعد الإنتهاء من الحفل عن وجهتها الغنائية القادمة في العام 2024، والتي ستتضمن مجموعة حفلات غنائية، إضافة الى مشاركات عربية هامة في مجموعة من المهرجانات العريقة.
يذكر أن الفنانة نجوى كرم كانت قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا فى دبي، رفقة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، والفنان السوري جورج وسوف في فيستيفال أرينا بدبي.
 
 
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