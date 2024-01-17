إعلامية تقود محاولات الصلح بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... من هي؟

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ما زالت قصة انفصال الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، تلقي بظلالها على أحداث الوسط الفني المصري والعربي، خلال الساعات الماضية، والذي جاء بعد يوم واحد من مباركة أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها.وعلم موقع "فوشيا" أن هناك محاولات للصلح بين الطرفين، تقودها الإعلامية المصرية الشهيرة منى الشاذلي، التي كانت قد استضافت الثنائي خلال برنامجها، خلال الفترة الماضية، أكثر من مرة.وأشارت المصادر لـ "فوشيا" إلى أن الإعلامية المصرية، أجرت مكالمات هاتفية مع الطرفين من أجل تبسيط الأسباب التي دفعت الثنائي لإعلان الانفصال، ومحاولتها لإنهاء وإزالة الخلاف، وإعادة المياه لمجاريها بينهما.وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلنت خلال الساعات الماضية، خبر انفصالها عن الفنان أحمد العوضي عبر حساباتها الرسمية بمختلف المنصات، قائلة: تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير. ليؤكد العوضي القرار عبر حسابه في فيسبوك، وكتب التعليق ذاته الذي نشرته الفنانة.