Advertisement

المرأة

إعلامية تقود محاولات الصلح بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... من هي؟

Lebanon 24
17-01-2024 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1153630-638410994622305027.jpg
Doc-P-1153630-638410994622305027.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ما زالت قصة انفصال الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، تلقي بظلالها على أحداث الوسط الفني المصري والعربي، خلال الساعات الماضية، والذي جاء بعد يوم واحد من مباركة أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها.
Advertisement

وعلم موقع "فوشيا" أن هناك محاولات للصلح بين الطرفين، تقودها الإعلامية المصرية الشهيرة منى الشاذلي، التي كانت قد استضافت الثنائي خلال برنامجها، خلال الفترة الماضية، أكثر من مرة.

وأشارت المصادر لـ "فوشيا" إلى أن الإعلامية المصرية، أجرت مكالمات هاتفية مع الطرفين من أجل تبسيط الأسباب التي دفعت الثنائي لإعلان الانفصال، ومحاولتها لإنهاء وإزالة الخلاف، وإعادة المياه لمجاريها بينهما.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلنت خلال الساعات الماضية، خبر انفصالها عن الفنان أحمد العوضي عبر حساباتها الرسمية بمختلف المنصات، قائلة: تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير. ليؤكد العوضي القرار عبر حسابه في فيسبوك، وكتب التعليق ذاته الذي نشرته الفنانة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:08 | 2024-01-17
04:52 | 2024-01-17
03:40 | 2024-01-17
03:05 | 2024-01-17
01:55 | 2024-01-17
00:30 | 2024-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24