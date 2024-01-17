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المرأة
فنانة عربية شهيرة تكشف: "يوتيوبر" وراء محاولة قتلي
Lebanon 24
17-01-2024
|
10:08
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كشفت الفنانة دنيا بطمة "حقيقة المؤامرة" التي تعرضت لها والتي أدت للحكم عليها بعام كامل في القضية المشهورة باسم "حمزة مون بيبي".
وخلال لقائها مع برنامج "فوق الـ18"، قالت دنيا بطمة "تعرضت لمؤامرة كبيرة بدأت بهجوم عليا وتحريض في قنوات على اليوتيوب مقابل مبالغ مالية وناس تيجي عند المحكمة ويهتفوا ضدي مقابل مبالغ مالية ومن ضمن "اليوتيوبرز" واحد قريب الفنانة المطالبة بالحق المدني سعيدة شرف، هددني بالقتل وقدام المنطقة اللي هو ساكن فيها كان فيه عربيتين هجموا عليا بحجر حجمه كبير بس الحمد لله محصلش حاجة".
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وأضافت: "دلوقتي بتعرض للتهديد بالقتل من يوتيوبر لا يستحق ذكر اسمه ومسيء للفن المغربي والقضاء المغربي وجلالة الملك وقدمت شكوى ضده".
واكدت بطمة " في ناس قدموا شكاوى ضدي مع المطالبة بالحق المدني لأني غنيت للصحراء المغربية وأنا مطلوبة في العديد من المدن والأقاليم الصحراوية ولبست الملحفة المغربية وبقول لسعيدة شرف انتي بتضربين في القضاء لإنك قولتي عني صاحبة حساب حمزة مون بيبي، أنا مظلومة أنا واختي".
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