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المرأة

في ذكراها.. الأناقة والموضة في حياة سيدة الشاشة فاتن حمامة

Lebanon 24
17-01-2024 | 23:00
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تمر ذكرى وفاة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، التي تركت لنا آرث من الأعمال الفنية المميزة سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، وتميزت النجمة الراحلة بإطلالتها الجذابة، حيث اتسمت بالأناقة والرقى، لذلك اعتبرتها الكثيرات بمثابة مثل أعلى لهن في الجمال والرشاقة.

 
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وقد حرصت الكثيرات في الوصول إلى رشاقة سيدة الشاشة العربية، لذلك بحثن عن تصريحاتها الإعلامية سواء في الصحف أو البرامج التليفزيونية والتي تحدثت فيها عن أسرار رشاقتها حيث قالت إنها كانت لا تتناول السكر إلا قليلا جداً، و إذا رغبت في تناول حلوى اكتفت بقطعة صغيرة فقط، ولأنها لا تفضل تناول الحلوى كثيراً كانت تشرب القهوة والشاى بدون سكر.

 

ولم تكتف سيدة الشاشة العربية بقطعة سكر هو السر وراء رشاقتها، ولكن كانت تحرص أيضاً على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتي ساعدتها على حرق المزيد من السعرات الحرارية وحفاظها على رشاقتها.

 

وكانت تحرص فاتن حمامة على أن تظهر بأجمل صورة لذلك كانت ترتدى ما يليق بها من فساتين وبنطلون وبلوزة وكانت تنسق ألوانها، بالإضافة إلى إنها كانت تختار تسريحات الشعر المناسبة لها حيث كانت تميل طوال حياتها لتسريحات الشعر القصير بكافة أنواعه ولعل أبرزها تسريحة "البوب"، والتي كانت تظهر جمال ملامحها وكذلك تسريحة "الجرسون".

( اليوم السابع)
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