هل من علاقة بين الحمل بتوأم وزيادة الوزن؟

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خلصت دراسة جديدة، عن وجود زيادة صغيرة نسبياَ في ولادة التوائم لدى النساء ذوات الوزن الزائد والسمنة قبل الحمل.وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة برتيش كولومبيا الكندية، فقد تم تحليل بيانات أكثر من 392 ألف حالة ولادة في مقاطعة بريتيش كولومبيا، بين عامي 2008 و2020.ووجد الباحثون بالدراسة التي نشرت في مجلة Human Reproduction، أن النساء ذوات الوزن الزائد والسمنة، كن أكثر عرضة للولادة بتوأم بنسبة 10% إلى 15%، مقارنة بالنساء ذوات الوزن الطبيعي.ولاحظ الباحثون أن هذه الزيادة كانت أكثر وضوحاً لدى النساء ذوات السمنة من الدرجة الأولى والثانية.وأوضح الباحثون أن هناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تسهم في هذه الزيادة، بما في ذلك زيادة استخدام علاجات الخصوبة، وزيادة العمر عند الحمل، وزيادة انتشار السمنة بين النساء. (فوشيا)