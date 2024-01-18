أطعمة تذيب دهون المعدة العنيدة.. ما هي؟

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إليك بعض الأطعمة التي ستكون صديقتك الوفية في رحلتك لتذويب دهون البطن العنيدة. تقول هيلين بوند، خبيرة التغذية في مجموعة هارلي الطبية: الشيء الوحيد الذي سيساعدك في الحصول على بطن منحوتة هو خطة غذائية مستدامة، تتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة الطبيعية الكاملة والأطعمة قليلة المعالجة.إليك بعض الأطعمة التي ستكون صديقتك الوفية في رحلتك لتذويب دهون البطن العنيدة.

الكربوهيدرات



بعض مصادر الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني والكسكس والشوفان، يمكن أن تساعدك على فقدان دهون المعدة، وذلك لأنها مليئة بالألياف الصحية للأمعاء وفيتامينات ب، ما يعني أنها تطلق طاقتها ببطء وتحافظ على ثبات مستويات السكر في الدم. ووجدت دراسة أجرتها Obesity أيضًا، أن الأشخاص الذين زادوا مدخولهم اليومي من هذه الأطعمة، انخفضت نسبة دهون البطن لديهم نحو 25 غرامًا يوميًا.

الكينوا



تحتوي الكينوا على الحمض الأميني ليسين، الذي يساعد على حرق الدهون، بالإضافة إلى البيتين، وهي مادة كيميائية تسرع حرق الدهون، وتعطل الجينات التي تجعل دهون البطن معندة.

البروتين الخالي من الدهون



وفقًا لخبيرة التغذية ومؤلفة كتاب "The Food Effect Diet"، الدكتورة ميشيل براود، فإن البروتينات الخالية من الدهون، مثل البيض والأسماك والبقول والجبن والدجاج وصدر الديك الرومي لا تمنع الجوع فحسب، بل تقوم ببناء العضلات أثناء حرق الدهون. وتقول د.ميشيل: كلما زاد حجم العضلات لديك، زادت الطاقة التي تحرق الدهون.

فيتامين سي



تؤكد د. ميشيل أن أولئك الذين لديهم مستويات عالية من فيتامين سي، يحرقون دهونًا أكثر بنسبة 30٪ عند ممارسة الرياضة، لذا أكثري من البرتقال والجريب فروت والفلفل الأحمر والكيوي قبل رفع الأثقال، وستلاحظين أن عضلات البطن قد بدأت في الظهور تدريجيًّا.

التوت الأزرق



غني بمضادات الأكسدة ولكن أيضًا بالبوليفينول (مركب يمنع تكوين الدهون). يمكن للتوت الأزرق أن يقلل الدهون ويحافظ على نحافة البطن. ووجدت دراسة أجرتها جامعة ميشيغان أن التوت الأزرق يزيد حرق الدهون بنسبة 9٪.

الشمر



الشمر مدر طبيعي للبول، ويمكن أن يساعد في التخلص من الماء الزائد والانتفاخ؛ ما يؤدي إلى تسطيح المعدة. ضعيه على السلطات والحساء، أو اشربي شاي الشمر مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم لمعدة مسطحة. (فوشيا)