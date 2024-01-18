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المرأة

دماغ في مكتبها الفاخر.. كيم كارداشيان تثير الجدل مجدّداً!

Lebanon 24
18-01-2024 | 08:51
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استعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مكتبها الفاخر، الذي ضم نسخة ثلاثية الأبعاد من دماغها وسرير لتسمير البشرة.

ووثقت كيم في مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها في "تيك توك" جولتها في أرجاء مكتبها الذي غطت جدرانه أغلفة المجلات التي ظهرت فيها. وعلقت كيم بالقول: "أنا كيم كارداشيان... بالطبع، جميع أغلفة مجلاتي تغطي جدراني".
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واستمرت كيم في التباهي بفخامة مكتبها، إذ عرضت التمثال الذي يشبه جسدها، وعلقت: بلا شك، لدي عارضة أزياء خاصة بي وفقًا لقياسات جسدي في غرفتي الفخمة.

كما عرضت الحائط التلفزيوني الضخم الذي يعرض حملاتها التجميلية المتعددة بشكل متكرر، بالإضافة إلى غرفة تحوي العديد من الرفوف التي وضعت عليها منتجات علامتها SKKN.

ومع ذلك، لم تكن هذه الأجزاء هي الأكثر إثارة في الجولة، فقد تم عرض نموذجين ثلاثيي الأبعاد لعقلها وطائرتها الخاصة، التي كانت موجودة على مكتبها، كما كشفت عن سرير للتسمير والعلاج بالضوء الأحمر. (فوشيا)
 
 
 
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