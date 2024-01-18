"إبر التنحيف" انتشرت في عالم الموضة.. كيف تعمل؟

انتشرت "ابر التنحيف" بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن كانت حكرًا على المشاهير ونخبة هوليوود، إذ ادّعت شائعات بأن كيم كارداشيان استخدمتها حتى ترتدي فستان مارلين مونرو.

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كيف تعمل هذه الحقن؟يحاكي الدواء عمل هرمون تنتجه بطانة المعدة بشكل طبيعي بعد تناول الطعام، ويؤدي إلى زيادة إفراز الأنسولين وتحسين نسبة السكر في الدم. كما تبطئ الحقن إفراغ المعدة، ما يخلق شعورًا بالامتلاء ويقلل الشهية.ما فوائد إبر التنحيف؟تحتوي إبر التنحيف على مكونات تساعد في تفتيت الدهون وتسريع عملية الأيض؛ ما يؤدي إلى فقدان الوزن.ويدعي بعض المؤيدين أن إبر التنحيف تساهم في تحسين ملمس الجلد، وتقليل مظهر الترهلات والسيلوليت.كما يعتقد بعض الأشخاص أن الإبر قد تعزز تدفق الدم وتحسين الدورة الدموية، ما يعزز تجديد الخلايا وصحة الجلد.مضار إبر التنحيف المحتملةيُعتبر إدخال الإبر إلى الجسم مصدرًا لخطر الإصابة بالتهاب أو العدوى، خاصة إذا لم يتم الالتزام بإجراءات النظافة الصحية. وقد يعاني بعض الأفراد من قلق نفسي، خاصة إذا كانوا يعانون من رهاب الإبر.وقد تسبب الإبر آثارًا جانبية مثل الألم والاحمرار والورم في موقع الحقن. بالإضافة إلى ذلك، سجل بعض الأشخاص آثارًا جانبية للمواد الفعالة، مثل الغثيان والقيء والإسهال. (فوشيا)