بعد زواج استمر 16 عامًا.. فنانة معروفة تُعلن طلاقها رسمياً

Advertisement

أعلنت الفنانة المعتزلة جيني طعيمة، عن طلاقها رسميًا من الشاعر أمير طعيمة، بعد زواج استمر 16 عامًا.ونشرت جيني عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشوراً أعلنت من خلاله خبر طلاقها من أمير طعيمة، قائلة: "تم الطلاق الرسمي وليس انفصال وسيبقي أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير".وكانت جيني، قد أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامها للفنان أكرم حسني بأنه تسبب في انفصالها عن زوجها، لتعود بعد ساعات قليلة وتحذف المنشور وتقدم اعتذاراً مباشراً لأكرم حسني، من خلال حسابها على "إنستغرام" عما بدر منها، مؤكدة أنها تسرعت فيما كتبته حينها. (لها)