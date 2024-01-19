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المرأة

ما هي الحمية الأفضل للنساء بعد انقطاع الطمث؟

Lebanon 24
19-01-2024 | 04:48
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مرحلة انقطاع الطمث هي فترة حساسة في حياة كل امرأة، إذ تصاحبها أعراض مزعجة، مثل الهبات الساخنة أو الاكتئاب.

للتخفيف من أعراض هذه المرحلة، ينصحك الأطباء باتباع نظام جالفستون الغذائي، وهو برنامج غذائي مخصص للاتي يعانين من آثار جانبية لانقطاع الدورة الشهرية.
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ويقوم هذا النظام الغذائي على ثلاث مجموعات أساسية، وهي:
 
المصادر البروتينية:

• سمك السلمون

• لحوم الحيوانات التي تتغذى على العشب مثل البقر والديك الرومي والدجاج

• البيض

• الزبادي اليوناني الذي يعد مصدرًا للبروبيوتيك والكالسيوم أيضًا.

• الكينوا
 
الدهون الصحية:

• المكسرات

• البذور

• زيت الزيتون البكر

• الأفوكادو

الفواكه والخضروات منخفضة النشا:

• التوت

• الطماطم

• الخضروات الورقية الخضراء

• البروكلي

• القرنبيط (فوشيا) 
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