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المرأة

بعد لقاء رومانسي.. النجمة الشابة تؤكد علاقتها الجديدة

Lebanon 24
19-01-2024 | 07:24
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أكدت دوا ليبا علاقتها الجديدة مع النجم كالوم تيرنر خلال لقاء رومانسي جمعهما في هوليوود.

ولن يتمكن الثنائي إخفاء علاقتهما بعد اليوم، إذ إن حبهما لبعضهما البعض ظهر جلياً في موعد رومانسي في مطعم السوشي الياباني الفاخر "سوشي بارك" في هوليوود.
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وكان الثنائي يقفان على شرفة المطعم التي تطل على الشارع، وكان كالوم البالغ من العمر 33 عاماً يحضن دوا ليبا البالغة من العمر 28 عاماً، والتي بدورها كانت تضع يدها على وجهه . ولم تحاول مغنية "هوديني" إخفاء تلك اللحظة عن المارين أبداً.

كانت دوا قد تواجدت سابقاً إلى جانب حبيبها الجديد في جلسة أسئلة وأجوبة حول مسلسله الجديد "Masters of the Air" يوم الأحد المنصرم لدعمه. وقد زاد الثنائي من شائعات الارتباط مؤخراً بعدما ظهرا وهما يبتسمان خلال خروجهما معاً قبل ذلك.

كما رصد الثنائي قبل ذلك أثناء انضمامهما سابقاً لمجموعة من الأصدقاء لتناول العشاء في مطعم "R+D Kitchen" في لوس أنجلوس، حيث جلسا بجوار بعضهما البعض خلال وجبة العشاء. وأظهرت لقطات الفيديو التي حصل عليها موقع TMZ أن دوا وكالوم رقصا سوياً وكان الحب واضحاً بينهما.

وعندما سئل كالوم عن علاقته بدوا أثناء مغادرته الحفل، لم يؤكد أو ينفي، بل بقي صامتاً بطريقة غامضة، مما أثار مزيداً من الشكوك.
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