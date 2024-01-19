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المرأة
بعد تصريحاتها عن الزواج... دينا تردّ: "كنت بهزّر"
Lebanon 24
19-01-2024
|
08:45
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ردّت الفنانة دينا على الانتقادات التي طاولتها عقب تصريح سابق لها تحدثت خلاله عن فكرة زواجها مرة أخرى، وأكدت أنها لن تفكر أبداً في الارتباط، قائلةً: "اكتفيت من الرجالة".
وقالت دينا في تصريحات صحافية على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم "الملكة": "كنت بهزّر لما قولت استكفيت من الرجالة، هو أنتم كل حاجة بهزّر فيها بتاخدوها على محمل الجد؟ أنا شخص دمه خفيف بيهزّر على طول، هو محدّش يعرف يهزّر معاكم".
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وعن مواصفات فتى أحلامها، قالت دينا: "هو أنا صغيرة لدرجة فتى أحلامي؟ مفيش حاجة اسمها فتى أحلام غير لـ18 سنة أو 21 سنة، أنا أكيد مش هيبقى فتى، هيبقى راجل كبير".
وكان قد سبق لدينا أن ردت على انتقادات صورتها مع الفنان أحمد الفيشاوي في كواليس فيلم "عادل مش عادل"، وشائعات زواجهما قائلةً: "متجوزتش أنا وأحمد الفيشاوي، لأني مش هتجوز واحد أصغر مني، في ناس تقدر تعمل كده ومش بعترض عليهم، إنما دي مش دماغي ومش سكّتي في الدنيا، لأني بكون عارفة أنا فين وبعمل إيه".
وتعيش دينا اليوم حالة من الانتعاش على المستوى السينمائي، حيث من المقرر أن يُعرض لها قريباً فيلم "عادل مش عادل" مع الفنان أحمد الفيشاوي، كما يُعرض لها حالياً فيلم "الملكة" من بطولة الفنانة هالة صدقي.
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