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المرأة

كارول سماحة عن أغنيتها الجديدة "بوسة": مجنونة!

Lebanon 24
19-01-2024 | 10:42
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شوقت الفنانة كارول سماحة جمهورها لأغنيتها الجديدة "بوسة" التي ستطلقها اليوم الجمعة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وشاركت كارول عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" برومو الفيديو كليب الذي ظهرت فيه كمدبرة منزل تقدم القهوة لرجل انفصل عن خطيبته.
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ووصفت كارول الأغنية بالمجنونة، إذ كتبت في تعليق: بكرا رح نسمع مع بعض بوسة... أغنية مجنونة كتير من ألبومي الجديد... أحلى وأكبر بوسة مني لألكن".

وقبل أيام قليلة، كشفت كارول النقاب عن فكرة الفيديو كليب الخاص بالأغنية، وشاركت عبر حسابها في "إنستغرام" مجموعة صور لها من كواليس التصوير، ظهرت فيها كمدبرة منزل.
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