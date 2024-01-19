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المرأة

معجبان يقاضيان فنانة عالمية بعد تأخرها عن حفلها "لأكثر من ساعتين"

Lebanon 24
19-01-2024 | 13:40
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رفع اثنان من معجبي الفنانة الأميركية مادونا دعوى قضائية ضدها متهمين إياها بالإزعاج بعد تأخرها عن حفلها.

 

يزعم مايكل فيلوز وجوناثان هادن أن المغنية البالغة من العمر 65 عاماً لم تصعد إلى المسرح في مركز باركليز ببروكلين حتى الساعة 10:45 مساءً في 13 كانون الأول 2023، بعد ساعتين و15 دقيقة من وقت البدء المقرر في الساعة 8:30 مساءً.

 

وكتب المحاميان ريتشارد كلاس وماركوس كوروين أن البداية المتأخرة تعني أن العرض لم ينتهِ حتى نحو الساعة الواحدة صباحاً، مما ترك المعجبين أمام «وسائل نقل عامة محدودة» أو «زيادة تكاليف النقل العام والخاص في تلك الساعة المتأخرة».

 

نظراً لأن العرض كان مساء الأربعاء، استمرَّت الدعوى القضائية في الادعاء بأن العديد من الأشخاص الذين حضروا الحفل اضطروا إلى «الاستيقاظ مبكراً للذهاب إلى العمل و/ أو الاهتمام بمسؤولياتهم العائلية في اليوم التالي».

 

ونقلت شبكة «إن بي سي» عن الدعوى القضائية قولها إن فيلوز وهادن «عانيا من ضرر فعلي» بسبب تأخر مادونا، الذي يشمل، على سبيل المثال لا الحصر «الإزعاج والمضايقة والإحباط والغضب».

( الشرق الأوسط)

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