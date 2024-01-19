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المرأة

حقائب الكتف الصغيرة أبرز اتجاهات الموضة لعام 2024

Lebanon 24
19-01-2024 | 23:00
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تبحث المرأة طوال الوقت عن حقيبة يد عملية تساعدها على حمل مختلف الأغراض التي تحتاج إليها سواء عند ذهابها للعمل أو التنزه مع أصدقائها، وحقيبة الكتف الصغيرة المستديرة تعتبر من أبرز اتجاهات الحقائب التي انتشرت في عام 2023 ومازالت مستمرة حتى الآن.

 
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وتتميز حقيبة الكتف الصغيرة المستديرة، بصغر حجمها وسهولة ارتدائها، وحملها الأغراض الصغيرة التي تحتاجها المرأة عند ذهابها للعمل أو التنزه مع أصدقائها.

 

وطرحت حقائب الكتف الصغيرة المستديرة بالأسواق بألوان مختلفة، لتتوافق مع جميع الأذواق، مثل اللون الأصفر والوردي الفاتح والأزرق الفاتح والأرجواني والأسود والأبيض والزيتوني أيضًا.

 

وتتميز هذه النوعية من الحقائب بتصميماتها المميزة، وسهولة ارتدائها والسير بها كما أنها لا تشتت انتباه المرأة وتساعدها بالحصول على أغراضها التي تحتاج إليها، دون أن تبذل جهدا في البحث عنها بحقيبة كبيرة تحتوى على الكثير من الأغراض المختلفة، لذلك تفضلها الكثيرات ويحرصن على ارتدائها خاصة عند الذهاب للعمل أو التسوق أو حتى التنزه مع أصدقائهن.

( اليوم السابع)
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