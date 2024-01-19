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صدمة حياتها.. مضيفة طيران تلتقط صورة مع مغني شهير وتكتشف بأنه شبيهه

Lebanon 24
19-01-2024 | 16:05
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يحلم كل شخص بأن يلتقى نجمه المفضل له، ولو صدفة، وهذا ما حدث مع مضيفة طيران التي التقت برجل يشبه مغنى الراب الشهير سنوب دوغ، على نفس الرحلة والتقطت صورة معه، على أنه النجم الشهير.

 
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وكانت مضيفة طيران ساوثويست كريسي لوفتون على متن رحلة جوية إلى فورت لودرديل بولاية فلوريدا، عندما شاهدت شبيه سنوب دوغ، مما دفعها لانتهاز الفرصة وطلبت على الفور التقاط صورة معه.

 

ونشرت المضيفة الصورة على حسابها الخاص على موقع" انستغرام" مع تعليق: "لقد كان سنوب دوج  على متن رحلتي إلى فورت لودرديل اليوم".

 

وفي وقت لاحق، تعرضت للعديد من الانتقادات من قبل متابعيها بعد افتراضها أن الرجل الذى التقطت صورة معه ليس سنوب دوغ.

 

وكتب أحد المتابعين لها: "كريسي اجلسى، يجب أن أخبرك بشيء..."بينما كتب آخر: "ماذا جعلك تصدقين أنه سنوب دوغ؟" وسرعان ما بدأ المعجبون يقولون إن لوفتون تشبه مارثا ستيوارت".

 

 والذى كشف الأمر هو ابن عم شبيه سنوب دوغ، والذى يدعى جراهام لنشره مقطع الفيديو قال فيه: "يا رجل، هؤلاء الأشخاص يلتقطون صورًا مع أخي لأنهم يقولون إنه يشبه سنوب دوج".

 

وقام بسحب الفيديو الذى نشره على موقع "X" ولكن كان انتشر على مواقع التواصل الإجتماعى، حتى أن الفيديو وصل إلى سنوب دوغ نفسه وقام بنشره على حسابه على انستجرام مع رموز ضاحكة.

مضيفة مع شبيه سنوب دوج

 

 

 

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