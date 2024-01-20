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المرأة

فى عيد ميلادها.. مى عز الدين تكشف عن حقيقة ارتباطها بفنان شهير

Lebanon 24
20-01-2024 | 13:00
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تحتفل مي عز الدين بعيد ميلادها الـ44 حيث أنها من مواليد مثل هذا اليوم من عام 1980، حققت العديد من النجاحات الفنية خلال مشوارها الفني، لم يسبق لها الزواج ولكن وقعت في غرام لاعب كرة وتم خطبتها ولكن لم تكتمل.

 

من أهم أعمالها الفنية مسلسلات "رسايل و وعد وحالة عشق ودلع بنات" ومن الافلام "عمر وسلمي" والذي تكون من 3 أجزاء وجيم أوفر واللمبي 8 جيجا، وغيرهم.

وتعرضت مى للعديد من شائعات الارتباط، لعل أبزر الأسماء التي اقترنت بعلاقة حب وزواج مع الفنانة مي عزالدين، هو الفنان أحمد السعدني الذي نفي تلك الشائعات بشكل قطعي في برنامج «أسرار النجوم» قائلًا: «مي دي أختي وعِشرة سنين طويلة، وعيش وملح، وأسرارنا عند بعض، ووالدتها مثل والدتي.. أنا بقرأ كل التعليقات ولا أركز في التعليقات السلبية، وتقريبًا بقرأ كل حاجة وبنبسط بالتعليقات الإيجابية والكلام السلبي لا يأثر في تماما».

  

وردت مي على شائعة ارتباطها بالفنان تامر حسني، في برنامج تليفزيوني "عشان بنبقى متصدقين أوي كيميتنا بتليق، الروح شبه بعض أوي، وده بيكون علامة انك عملتي الحاجة على أكمل وجه، فيه ناس بتتمنى يكون الاتنين دول مع بعض عايزين يصدقوا".

 

وردًا على سؤال وجهته لها الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "100 سؤال": هل تنكرين أنك أحببتي تامر حسني في مرحلة ما؟، قالت "علاقتي بتامر غريبة جدا فيه كيميا عالية زيادة عن اللزوم، طريقة هزارنا وضحكنا شبه بعض شخصيتنا واللي جوانا مختلف واحنا في الحياة العادية تفكيرنا غير بعض، عمرنا ما دخلنا مرحلة إننا نحب بعض، عارفين إننا مش هنكون كابل كويس، احنا كويسين في الصداقة والضحك وعلى الشاشة، أنا وتامر مختلفين 180 درجة كطباع وأفكار، كم الاختلافات تخلينا نموت بعض ممكن نتخانق كل 10 دقايق".

  

واوضحت الفنانة مي عزالدين في تصريحات سابقة أن رغبتها في عدم الزواج بشكل تقليدي هو سبب تأخر زواجها، قائلة: «حاولت أن أتخذ هذه الخطوة بالعقل فقط ولم أنجح، فالحب أهم شيء كما أرغب في الزواج من شخص يحترم عملي».

( صحافة 24)
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