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المرأة

لسبب غريب.. إعلامية تهاجم أصالة وتهددها

Lebanon 24
20-01-2024 | 16:00
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هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، مجدداً النجمة السورية أصالة نصري، ووجهت للأخيرة رسالة شديدة اللهجة اعتبرت فيها أن الفنانة السورية تنكر فضل الدول عليها.

 

وأعادت الاعلامي مي العيدان نشر مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه فجر وهي تتحدث عن أصالة وتقول إنه من غير المنطقي أن تحمل أصالة 3 جوازات سفر وتقول إنها ما زالت تبحث عن وطن، وعبّرت عن استغرابها لكلام أصالة واستنكرت الأمر، معتبرة أنها تنكر فضل الدول عليها، ووجهت لها تحذير شديد اللهجة إذا عاودت الحديث مجدداً عن مثل هذه الأمور.

 

وأضافت هناك الكثير يحلم بوطن واحد، وإتهمت زوج أصالة بأنه يملك خلايا إلكترونية تقوم بسبها بعد انتقاد زوجته.

 

وأرفقت مي تهديد فجر لأصالة قالت فيه: "أقسم بالله إذا لم توقفي هذه الحجج مرة ثانية، سوف ترين الحرب الشعواء الصحيحة".

 

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تهاجم فجر النجمة السورية، بل سبق أن قامت بمهاجمتها بسبب أغنية أهدتها إلى المملكة البحرينية بمناسبة اليوم الوطني البحريني، عيد الاستقلال الـ 50، وقالت فجر حينها إنها كانت تتجاهل الأمر في كل مرة على الرغم من منح البحرين لها جواز السفر البحريني.

( لها)
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