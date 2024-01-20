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المرأة

جومانا مراد تعلن رأيها في أدوار الإغراء والحلم الذي حققته

Lebanon 24
20-01-2024 | 23:00
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أكدت الفنانة جومانا مراد من خلال برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، أنها "ترفض تقديم أدوار إغراء لمجرد الإغراء، مع ضرورة أن يكون العمل هادفاً، وفي سياق درامي.

 

وقالت جومانا: "أرفض خدش الحياء، والإغراء ممكن يبقى بنظرة".

 

وعن صعوبة مهنة التمثيل، أشارت: "التمثيل مهنة ذات طبيعة خاصة، والجمال مهم بالنسبة لأي ممثلة وبالطبع يساعد كثيرًا.. بحب اللهجات المختلفة، وأحب الخروج عن نفسي وأمام الكاميرا بتحول".

 

وكشفت جومانا عن عشقها الكبير لمصر، قائلة: "كان حلم من أحلامي إني أجي مصر.. والموضوع كان صدفة".

( لها)
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