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المرأة

ريهام عبد الغفور ترثي والدها مجدداً بكلمات مؤثرة... ماذا قالت؟

Lebanon 24
20-01-2024 | 10:06
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نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر حسابها الخاص في "فيسبوك"، منشوراً رثت من خلاله والدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور، حيث كتبت له كلمات مؤثرة، وطلبت من جمهورها وجمهور والدها الدعاء له في الجمعة الأولى من شهر رجب.
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وكتبت ريهام قائلة: "اللهم في أول جمعة من شهر رجب ارحم أبي وأغفر له وأعف عنه وأرفع درجاته. اللهم آنسه في وحدته وآنسه في وحشته وآنسه في غربته. اللهم إبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه".

وتابعت ريهام: "اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعله في أعلى درجات الجنة مع الصديقين والشهداء".

واختتمت منشورها طالبة من الجمهور الدعاء له: "أسألكم الفاتحة والدعاء لأبي. (لها)
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