نادين نسيب نجيم تكشف عن موعد زفافها

كشفت الممثلة نادين نسيب نجيم عن موعد حفل زفافها المرتقب وذلك على هامش حضورها حفل صناع الترفيه Joy Awards 2024 .



وقالت نادين نجيم في تصريحات لقناة MBC: "ما حددنا بس من المفترض إنه الموعد قرب".



وبسؤالها هل سيكون بالصيف أم بالشتاء، قالت: "أكيد صيف"، وأعربت عن سعادتها بحضور حفل صناع الترفيه في المملكة العربية السعودية.

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