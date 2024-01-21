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المرأة

نادين نسيب نجيم تكشف عن موعد زفافها

Lebanon 24
21-01-2024 | 01:15
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كشفت الممثلة نادين نسيب نجيم عن موعد حفل زفافها المرتقب وذلك على هامش حضورها حفل صناع الترفيه Joy Awards 2024 .

وقالت نادين نجيم في تصريحات لقناة MBC: "ما حددنا بس من المفترض إنه الموعد قرب".

 وبسؤالها هل سيكون بالصيف أم بالشتاء، قالت: "أكيد صيف"، وأعربت عن سعادتها بحضور حفل صناع الترفيه في المملكة العربية السعودية.
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