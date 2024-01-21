بعد صلحتهما... هذا ما طلبته أصالة من الفنانة الشهيرة أمام حشد كبير

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حصدت النجمة السورية أصالة جائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى في حفل جوائز Joy Awards 2024، الذي أقيم مساء اليوم السبت، في العاصمة الرياض.ووجهت أصالة كلمة للحضور، أعربت فيها عن مدى سعادتها بالجائزة ووجهت الشكر لخادم الحرمين الشريفين والمستشار تركي آل الشيخ.وخلال كلمتها، وجهت طلباً خاصاً إلى الفنانة أنغام، قائلة إنها تريد مشاركة جائزتها مع صديقتها الفنانة المصرية أنغام، احتفاءً بجلسة الصلح بينهما التي استضافتها المملكة، الأمر الذي دفع أنغام للوقوف وشكرتها على طلبها.