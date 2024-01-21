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كيف عاشت ستيفاني عطا الله لحظات فوز مسلسل كريستال بجائزة المسلسل المفضل ؟

Lebanon 24
21-01-2024 | 09:53
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نشرت ستيفاني عطا الله مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، ظهرت من خلاله وهي تتابع حفل جوائز Joy Awards 2024 في المنزل كونها لم تحضر الحفل بسبب ظروف خاصة لم تكشف عنها.
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لكن ستيفاني وثقت تفاعلها مع لحظة فوز المسلسل حفل صناع الترفيه بجائزة المسلسل المفضل وقالت في تعليقها على الفيديو: "ما كنت قادرة كون موجودة بالحفل الليلة لكن كبر قلبي عند فوز كريستال بجائزة أفضل مسلسل.
وتفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي ستيفاني عطا الله مع الفيديو وقدموا لها ولفريق العمل التهاني بفوز مسلسل كريستال بالجائزة متمنين لهم التوفيق بالأعمال القادمة.
للمزيد من التفاصيل.


المصدر: "رصد" لبنان 24

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