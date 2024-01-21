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المرأة
فوائد الماء البارد للشعر.. هل تعرفيها؟
Lebanon 24
21-01-2024
|
23:00
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الشعر هو تاج المرأة، ولذلك تحرص النساء على الاعتناء به والحفاظ على صحته ولمعانه. ويلعب الماء دورًا مهمًا في صحة الشعر، فاستخدام الماء الساخن لغسل الشعر يمكن أن يؤدي إلى جفافه وتقصفه، بينما يمكن أن يساعد الماء البارد على حماية الشعر من التلف وتعزيز نموه.
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فوائد الماء البارد للشعر:
يحافظ على ترطيب الشعر: يساعد الماء البارد على إغلاق مسام الشعر، مما يساعد على حبس الرطوبة داخل الشعر، ويمنع جفافه.
يمنع تقصف الشعر: يساعد الماء البارد على تقليل تمدد ألياف الشعر، مما يساعد على منع تقصفه.
يزيد لمعان الشعر: يساعد الماء البارد على إغلاق طبقة بشرة الشعر، مما يساعد على منع فقدان اللمعان.
يساعد على نمو الشعر: يساعد الماء البارد على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد على نمو الشعر.
كيفية استخدام الماء البارد لغسل الشعر
لتحقيق أقصى استفادة من فوائد الماء البارد للشعر، يجب استخدام الماء البارد عند شطف الشعر بالشامبو والبلسم. كما يمكن استخدام الماء البارد عند غسل الشعر بالشامبو، ولكن يجب استخدام الماء الدافئ عند شطف الشعر بالبلسم، حيث يساعد الماء الدافئ على تنشيط فروة الرأس وتحفيز الدورة الدموية.
من المهم أيضًا الانتباه إلى درجة حرارة الماء، حيث يجب أن يكون الماء باردًا ولكن ليس باردًا جدًا، حيث قد يؤدي الماء البارد جدًا إلى قشعريرة في الجسم.
نصائح للحفاظ على صحة الشعر
بالإضافة إلى استخدام الماء البارد لغسل الشعر، هناك بعض النصائح الأخرى التي يمكن اتباعها للحفاظ على صحة الشعر، ومنها:
استخدام الشامبو والبلسم المناسبين لنوع شعرك: يجب اختيار الشامبو والبلسم المناسبين لنوع شعرك، وذلك للحفاظ على صحته ولمعانه.
تجنب استخدام مجفف الشعر بشكل متكرر: يمكن استخدام مجفف الشعر بشكل متكرر يؤدي إلى تلف الشعر.
تجنب استخدام الحرارة العالية لتصفيف الشعر: يمكن أن يؤدي استخدام الحرارة العالية لتصفيف الشعر إلى تلفه.
استخدام منتجات العناية بالشعر المناسبة: يمكن استخدام منتجات العناية بالشعر المناسبة للحفاظ على صحة الشعر ولمعانه.
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