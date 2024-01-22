جيسي عبدو تكشف تفاصيل زواجها من منتج شهير (صورة)

أكدت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو خبر زواجها من المنتج مفيد الرفاعي صاحب شركة "MR7" للإنتاج.

وكشفت جيسي خلال حلولها ضيفة على برنامج "كلام نواعم" الذي يعرض على شبكة "mbc" عن بعض تفاصيل علاقتها مع الرفاعي، قائلة إن زواجهما لم يتم حديثاً بل قبل فترة طويلة، مشددة على أنها تفضّل ألا تتحدث عن حياتها الخاصة أمام الإعلام.

ولفتت الممثلة اللبنانية إلى أن الخبر ليس سرّاً وأن المقرّبين منها في الوسط الفني يعرفون ارتباطها بالمنتج.

وأوضحت جيسي أنها نشرت قبل أشهر صورة على صفحاتها عبر السوشال ميديا جمعتها مع الرفاعي في عيد ميلاده، وتلك الصورة أحدثت ضجة ورافقتها الكثير من الشائعات، مشيرة إلى أنها من يومها قررت ألا تنشر صوراً جديدة لهما.



وكانت جيسي نشرت صورة مع مفيد الرفاعي بمناسبة عيد ميلاده قبل أشهر، قائلة: "كل سنة وإنت بألف خير وصحة ونجاح وراحة بال كل سنة وإنت الحب والسند. الله يحميك ويباركك ويخليلنا ياك ويخليلك كل محبينك يا أبو جاد".

وأثارت الصورة حينها بلبلة في الوسط الفني، خاصة أن الثنائي يظهران معاً في جميع المناسبات.



وكان مسلسل "ظل" (تأليف رامي زهير الملا وإخراج محمود كامل) الذي عرض عام 2022 آخر الأعمال التي جمعت جيسي مع مفيد الرفاعي، ولعب بطولته مجموعة نجوم سوريين ولبنانيين من بينهم عبدالمنعم عمايري، يوسف الخال، كندا حنا، إيلي متري، وغيرهم.

كما شاركت جيسي في مسلسل "عرابة بيروت" (كتابة مازن طه ونور شيشكلي، وإخراج فيليب أسمر) الذي عرض أخيراً على تطبيق "شاهد".

ولقي المسلسل نسبة مشاهدة لافتة، وتطرق لأحداث شهدتها مدينة بيروت في ستينيات القرن الماضي.