بعد سنوات من الخلاف.. أصالة تهدي أنغام جائزتها في حفل Joy Awards

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وقالت أصالة بعد تسلّمها الجائزة من الفنان الكبير محمد عبده: "Joy Awards أعتبره نتاجاً للنهضة الثقافية والفنية في المملكة العربية السعودية، وشملت كل أوجه الحياة، وأنا اتعلمت من السعودية أبدأ من أول وجديد، وأنا بدأت من أول "موسم الرياض". كشفت الفنانة أصالة خلال الكلمة التي ألقتها في حفل Joy Awards، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية، عن سبب إهدائها جائزتها الى جميع المطربات المُحبّات للموسيقى، قائلة إنها قررت إهداء جائزتها الى صديقتها المطربة أنغام، بعد أن تصالحتا في الأيام الماضية، ومؤكدةً أنها تكنّ لها كل الاحترام والتقدير، وأن هناك صداقة قوية وذكريات كثيرة تجمعهما.وقالت أصالة بعد تسلّمها الجائزة من الفنان الكبير محمد عبده: "Joy Awards أعتبره نتاجاً للنهضة الثقافية والفنية في المملكة العربية السعودية، وشملت كل أوجه الحياة، وأنا اتعلمت من السعودية أبدأ من أول وجديد، وأنا بدأت من أول "موسم الرياض".

وأكدت أصالة أنها تصالحت مع المطربة أنغام، حيث قالت: "اليوم تصالحت أنا وصديقة عزيزة جداً على قلبي، وبدي أتشارك هذه الجائزة مع أنغام صديقتي، لأنها تستاهل".

وعلى الأثر، ضجّ المسرح بالتصفيق الحار وهتافات الحضور، الذين أبدوا إعجابهم بموقف أصالة بعد أن أهدت جائزتها للمطربة أنغام.