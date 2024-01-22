بعد انتشار هذه الصور لها.. "ملكة جمال العرب" تتعرّض لحملة تنمّر واسعة وهكذا ردّت!

تعرّضت ملكة جمال العرب ـ تونس، خلود القاسمي لحملة تنمر واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مجموعة من الصور للفائزة باللقب، اعتبرها رواد المواقع "بعيدة كل البُعد عن مقومات الجمال".

وتساءل الجمهور عن المعايير التي اعتمدتها لجنة التحكيم لاختيار ملكة جمال تونس، كما شككوا في نزاهة لجنة التحكيم وفي منظمي المسابقة التي تنظم بنسختها الـ17.

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بدورها، ردت الملكة على موجة السخرية التي تعرّضت لها، وقالت خلود لإحدى الإذاعات المحلية، إنها لم تتوقع كل هذا الهجوم الذي "ينم عن قلة الذوق" على حد قولها.



وأضافت: المسابقة تمت في أجواء مليئة بالشفافية، وأن الاختيار تم بناء على المواصفات العالمية للجمال، إلا أن الخلل كان في الصورة التي تم التقاطها لي من قبل مصور غير محترف وفي إضاءة كانت سيئة جدًا.