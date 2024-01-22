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المرأة

بعد انتشار هذه الصور لها.. "ملكة جمال العرب" تتعرّض لحملة تنمّر واسعة وهكذا ردّت!

Lebanon 24
22-01-2024 | 08:03
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تعرّضت ملكة جمال العرب ـ تونس، خلود القاسمي لحملة تنمر واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مجموعة من الصور للفائزة باللقب، اعتبرها رواد المواقع "بعيدة كل البُعد عن مقومات الجمال".
وتساءل الجمهور عن المعايير التي اعتمدتها لجنة التحكيم لاختيار ملكة جمال تونس، كما شككوا في نزاهة لجنة التحكيم وفي منظمي المسابقة التي تنظم بنسختها الـ17.
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صورة متداولة للمتنافسات في مسابقة "ملكة جمال العرب - تونس"
 
بدورها، ردت الملكة على موجة السخرية التي تعرّضت لها، وقالت خلود لإحدى الإذاعات المحلية، إنها لم تتوقع كل هذا الهجوم الذي "ينم عن قلة الذوق" على حد قولها.

وأضافت: المسابقة تمت في أجواء مليئة بالشفافية، وأن الاختيار تم بناء على المواصفات العالمية للجمال، إلا أن الخلل كان في الصورة التي تم التقاطها لي من قبل مصور غير محترف وفي إضاءة كانت سيئة جدًا.
 
صورة من حفل اختيار "ملكة جمال العرب - تونس"


وتابعت خلود القاسمي: اللباس الذي اضطرتني لجنة التنظيم على ارتدائه لم يكن جميلًا، وكل هذه الظروف نتج عنها صورة سيئة للغاية أدت إلى حملة تنمر واسعة لم يراعِ فيها أحد عائلتي ونفسيتي ومستقبلي للأسف.

يذكر أن خلود القاسمي حاصلة على شهادة جامعية في علوم الأحياء، وهي أيضًا عارضة ومصممة أزياء، وخبيرة في الموضة وتقدم نصائحها بهذا المجال على قنوات محلية.

واشتهرت خلود بنصائحها الجمالية والصحية التي تقدمها يوميًا لمتابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. (فوشيا)
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