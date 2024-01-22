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المرأة

"مكان فيه سكينة وطمأنينة".. فنانة سورية شهيرة تحب زيارة المقابر من هي؟

Lebanon 24
22-01-2024 | 10:29
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كشفت الفنانة السورية فايا يونان عن حبها لزيارة القبور، وتطرقت للأوضاع التي يعيشها أهالي قطاع غزة.

وبكت فايا خلال حلولها ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين لدى عرض فيديو للصحفي الفلسطيني معتز عزايزة لدى أدائه أغنيتها "أحب يديك" من وسط الحرب، لافتةً إلى أنها كانت على تواصل مع عزايزة، فخلال الحرب أرسلت له رسالة تخبره عن تضامنها معهم بالدعاء، إذ كانت في حالة من اليأس في ذلك الوقت، حينها أرسل لها تسجيلا صوتيا له وهو يغني أغنيتها، ما أدى إلى انهيارها بالبكاء.
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وأشادت بقوة أهالي غزة، لكن أشارت إلى أن الوضع بات أصعب وأكثر قهرًا، فهم يرون أصواتهم تصل للعالم لكن لا حراك فعليا.

ورفضت أن يعتاد الجميع المشهد، بعدما لاحظت أنهم بدأوا يعودون إلى حياتهم الطبيعية وينشرون الصور ومقاطع الفيديو التي تعبر سعادتهم.

وكشفت فايا أنها تحب زيارة القبور؛ لأنها تشعر بأنه مكان فيه سكينة وطمأنينة ويذكرها بأن الحياة قصيرة، كما أن "المرء لا يختار موعد ولادته ووفاته، فرغم معرفته بالعقل الواعي أنه فانٍ لكن عقله اللاوعي دائمًا ما يوهمه أنه خالد".

وشددت على أنها متصالحة مع فكرة الموت، لأنه عندما يتقبل المرء الفكرة يبدأ برؤية الحياة من منظور مختلف، فيصبح الفرد أصدق مع نفسه ومع غيره، ويتعامل بلطف ومحبة مع الآخرين. (فوشيا)
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