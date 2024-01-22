Advertisement

المرأة

"مستعدة للأمومة ولكن".. رحمة رياض تتحدث عن جنس مولودها

Lebanon 24
22-01-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1155545-638415468115184473.png
Doc-P-1155545-638415468115184473.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

خصت الفنانة رحمة رياض، في حديث خلال حفل Joy Awards2024، الذي أقيم السبت في المملكة العربية السعودية.

 

وتحدثت رحمة رياض عن حملها، قائلة: "مستعدة للأمومة ولدي حب وحنان ومسؤولية وأمنيتي أن أمنح هذه الأمور لطفلي، والمسار الفني والأمومة يصعّبان بعضهما، وأشعر بالقلق وأخاف، وأنا متعلقة بأولاد أختي بشكل كبير وأنشغل بهم دائما ولا أعرف مع طفلي ماذا يمكن أن أفعل".

 

وتابعت: "بعد أن وفقني الله أحببت أن أتوّج نجاحي البسيط الذي حققته حتى اليوم، وذلك بأن أكون مع طفلي، وأنا أتمنى أن أرزق بطفلة وزوجي يتمنى أن يكون صبيا، ولم نعرف جنسه حتى الساعة والمهم أن يأتي بصحة جيدة".

 

وختمت رحمة رياض حديثها بالقول: "رسالتي للأمهات هي حاوطن أطفالكن واطمحن واحلمن معهم."

( lbc)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:29 | 2024-01-22
08:03 | 2024-01-22
02:42 | 2024-01-22
00:43 | 2024-01-22
23:00 | 2024-01-21
16:00 | 2024-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24