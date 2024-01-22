"مستعدة للأمومة ولكن".. رحمة رياض تتحدث عن جنس مولودها

خصت الفنانة رحمة رياض، في حديث خلال حفل Joy Awards2024، الذي أقيم السبت في المملكة العربية السعودية.

وتحدثت رحمة رياض عن حملها، قائلة: "مستعدة للأمومة ولدي حب وحنان ومسؤولية وأمنيتي أن أمنح هذه الأمور لطفلي، والمسار الفني والأمومة يصعّبان بعضهما، وأشعر بالقلق وأخاف، وأنا متعلقة بأولاد أختي بشكل كبير وأنشغل بهم دائما ولا أعرف مع طفلي ماذا يمكن أن أفعل".

وتابعت: "بعد أن وفقني الله أحببت أن أتوّج نجاحي البسيط الذي حققته حتى اليوم، وذلك بأن أكون مع طفلي، وأنا أتمنى أن أرزق بطفلة وزوجي يتمنى أن يكون صبيا، ولم نعرف جنسه حتى الساعة والمهم أن يأتي بصحة جيدة".

وختمت رحمة رياض حديثها بالقول: "رسالتي للأمهات هي حاوطن أطفالكن واطمحن واحلمن معهم."

( lbc)