طرق للحصول على نمش مزيف

يزعم مؤثرو التجميل أنهم اكتشفوا سر إنشاء النمش المزيف، لكن الأمر يرجع إلى حيلة غريبة، حيث ازدادت شعبية النمش الاصطناعى فى السنوات الأخيرة مع مجموعة من التقنيات لتحقيق المظهر الطبيعى المطلوب.

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وأكد تقرير نشره موقع "ديلى ميل" البريطاتى، أن الأمر معتمد على رش صبغة شعر بشكل عشوائى على وجوههم مع استخدام كريم تسمير البشرة، ولعمل علامات الجمال الزائفة، هناك مجموعة متنوعة من الطرق الفريدة لتحقيق المظهر، وأشهر الطرق حاليًا تتضمن شيئًا يمكن أن يكون لديك بالفعل فى مطبخك.

يقول التقرير: "يتجه مؤثرو التجميل الآن إلى ثلاجاتهم ويستخدمون البروكلى لإنشاء نمش مزيف على وجوههم، ويوثقون النتائج على وسائل التواصل الاجتماعي"، حيث قامت إحدى المؤثرات البريطانيات، بنشر فيديو توضحى على حساب TikTok الخاص بها، وصورت نفسها وهى تغمس زهرة من خضار البروكلى فى برونزر وتضغطها على وجهها، وبالفعل ظهر مثل النمش، مع الحفاظ على المظهر الطبيعي، وبدت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة مصدومة من مدى نجاح التجربة، لكنها كانت مبتهجة بالنتيجة النهائية.

يأتى هذا فيما أصدر خبراء تجميل فى وقت سابق تحذيرات من اتجاه جديد للجمال على "تيك توك" خاص بالنمش، ويعتقد أنه مستوحى من النمش الطبيعى لـ ميجان ماركل دوقة ساسكس، ما تسبب فى تشوه للعديد من وجوه الفتيات، وامتلأ تطبيق التواصل الاجتماعى تيك توك، بفيديوهات لأشخاص يقومون بحقن الحناء أو الحبر الأسود فى وجوههم فى محاولة لتقليد دوقة ساسكس.