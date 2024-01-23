ما سبب غياب أحلام عن حفل Joy Awards؟

تساءل الكثيرون عن سبب غياب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عن حفل توزيع جوائز Joy Awards 2024، رغم ترشحها لجائزتين إحداهما عن فئة "الأغنية المفضلة"، والثانية عن فئة "الفنانة المفضلة بفئة الموسيقى". وعلى الفور، وضعت أحلام حدًا للتكهنات، لتكشف أن السبب يعود لارتباطها ببعض الأعمال في دبي منذ أكثر من ستة أشهر.

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وأوضحت أحلام أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، كان حريصاً على تواجدها في الحدث، إلَّا أنها لم تكن قادرة على الإخلال بمواعيدها.





وكتبت أحلام في تغريدة شاركتها عبر حسابها في منصة "إكس": لكل من يسألني عن سبب عدم حضوري Joy Awards اولاً الكل كان حريص على تواجدي واولهم بوناصر ربي يحفظه.. لكن لاني كنت مرتبطة من اكثر من ست شهور في دبي بهذا التاريخ وانا انسانه ملتزمه واحترم مواعيدي حتى وان كنت مرشحه لجائزتين.

ولفتت النظر إلى أنها حزينة لعدم تمكنها من التواجد، قائلة: يصعب علي اني ما حضرت وأتشرف اني أكون بينهم بنتهم ولو ما استلمت جائزه بس ضروفي ما سمحت للأسف.

وباركت لكل الفائزين في الحفل، كما حرصت على شكر السعودية، لوقوفها داعمةً لها منذ نعومة أظفارها، كما شكرت كل من صوت لها.





يذكر أن أحلام نافست على جائزة "الأغنية المفضلة" عن أغنيتها "وياك وياك"، إلَّا أن الشامي استطاع نيل الجائزة عن أغنيته "يا ليل ويا عين".

كما نافست أحلام على جائزة "الفنانة المفضلة من فئة الموسيقى" إلى جانب نانسي عجرم، وأميمة طالب، وأصالة، لتتمكن الأخيرة من نيل الجائزة.