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المرأة
من داخل غرفة الطوارئ.. زوجة نجم شهير تثير قلق الجمهور بمرض غامض
Lebanon 24
23-01-2024
|
14:16
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أثارت آيدا فيلد، زوجة النجم روبي وليامز، قلق الجمهور مؤخرًا؛ وذلك بعد نقلها إلى المستشفى يوم الاحد، بسبب مرض غامض.
نشرت آيدا صورة لها على مواقع التواصل، بدت فيها من داخل غرفة طوارئ وهي تتلقى العلاج بالتنقيط في الوريد. وكان جهاز مراقبة القلب مثبتًا على الحائط خلفها.
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وأرفقت آيدا منشورها بشكر لزوجها روبي وليامز على دعمه المستمر لها. وقالت: "بعد أمسية مثالية للصور، نهاية أقل مثالية للصور. عدت الآن، ومرتاحة بفضل زوجي الرائع ووجوده بجانبي".
المصدر: فوشيا
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