ما هي الأخطاء التجميلية التي تسببت في تغيّر ملامح دنيا بطمة؟

كشفت طبيبة تجميل الأسباب التي بدّلت ملامح الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وفنّدت الطبيبة عن الأخطاء التجميلية التي تعرّضت لها دنيا وتسبّب في تغيير ملامحها، لافتةً إلى أن الفنانة خضعت لعدد من التقنيات التجميلية التي لا تتناسب مع ملامحها الأصلية، لذا جاءت النتائج سيئة.

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وأكدت أن ملامح دنيا اختلفت تماماً، لأن طبيب التجميل الخاص بها لم يراعٍ طبيعة ملامحها، وكانت النتائج سيئة، وتعرضت بسببها للكثير من التعليقات الساخرة.

وأوضحت الطبيبة التجميلية أن الفنانة المغربية لجأت الى حقن منطقة الذقن بالفيلر بشكل أفقي، وهو ما لا يتناسب مع ملامحها، خاصة أن ذقنها غائرة في طبيعتها.





كما أشارت إلى أن بطمة لجأت لاستخدام حقن "الفيلر" في الخدود، وهو في الحقيقة لا يستخدم إلا لملء الخدود الساقطة أو الضعيفة، ودنيا تمتلك في الأساس وجنتين عريضتين وعينين ساقطتين من الأطراف قليلاً، وهذه الحالة تتطلب رفع العينين والحاجبين بعيداً من استخدام "فيلر" الوجنتين.

وقالت طبيبة التجميل إن لجوء دنيا لاستخدام فيلر الوجنتين زاد من صغر حجم عينيها بشكل لا يتناسب مع طبيعة ملامحها، وهو ما جعلها تحصل على النتيجة التي هي عليها الآن، والتي لا تتناسب مع طبيعة ملامحها الحقيقية.